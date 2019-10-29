"Fatih Terim'in Galatasaray'ı gol atmayı unutmuş"
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
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