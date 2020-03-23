Fatih Terim'in corona virüs testi pozitif çıktı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
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