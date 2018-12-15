Tecrübeli yorumcu Erman Toroğlu, Başakşehir ile Galatasaray maçı öncesi A Spor'da ekrana gelen Takım Oyunu programında sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim'e sert eleştirilerde bulundu. Terim'in VAR hakemi olarak görevlendirilen Barış Şimşek konusunda serzenişine yanıt veren Toroğlu "MHK senin sol açıkta kimi oynattığına karışıyor mu? Sen kendi işine bak" dedi.