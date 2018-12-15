Fatih Terim'in Barış Şimşek serzenişine sert tepki
Tecrübeli yorumcu Erman Toroğlu, Başakşehir ile Galatasaray maçı öncesi A Spor'da ekrana gelen Takım Oyunu programında sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim'e sert eleştirilerde bulundu. Terim'in VAR hakemi olarak görevlendirilen Barış Şimşek konusunda serzenişine yanıt veren Toroğlu "MHK senin sol açıkta kimi oynattığına karışıyor mu? Sen kendi işine bak" dedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Üç büyüklerin yıldızları ve eşleri
- Beşiktaş - Galatasaray maçından kareler
- Galatasaray kendini transferler ile affettirecek!
- Galatasaray Eliaquim Mangala'nın peşinde!
- Galatasaray Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte cevabı...
- "Abdurrahim Albayrak herhalde Porto zaferini kutladı!"
- Galatasaray'da Teemu Pukki sesleri!
- Galatasaray'a müjde! Üç futbolcu çalışmalara başladı