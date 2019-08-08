Fatih Terim'e büyük sürpriz
Galatasaraylı futbolcular, karşılaşmanın ardından basın toplantısı odasına tezahüratlarla girdi... Sarı kırmızılı takımın yardımcı antrenörü Levent Şahin de, kupayı Fatih Terim'e armağan ettiklerini söyledi...
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