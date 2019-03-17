Fatih Terim'den yabancı kuralı yorumu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bursaspor galibiyetinin ardından basın toplantısı düzenledi. Terim, toplantıda yabancı kuralıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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