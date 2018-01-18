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    Fatih Terim'den transfer sözleri!

    Ziraat Türkiye Kupası'nda Bucaspor'u eleyerek çeyrek finale yükselen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, A Spor'un sorularını yanıtladı. Transfer yapmak için çalıştıklarını söyleyen Terim, "Kafamızdakileri ve almak istediklerimizi, ekonomik olarak da rasyonel yapıyorsanız bir anlamı vardır transferin. Yönetimimiz de, biz de uğraşıyoruz, olursa, alacağız." ifadelerini kullandı.

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    18 Ocak 2018, Perşembe
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