Ziraat Türkiye Kupası'nda Bucaspor'u eleyerek çeyrek finale yükselen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, A Spor'un sorularını yanıtladı. Transfer yapmak için çalıştıklarını söyleyen Terim, "Kafamızdakileri ve almak istediklerimizi, ekonomik olarak da rasyonel yapıyorsanız bir anlamı vardır transferin. Yönetimimiz de, biz de uğraşıyoruz, olursa, alacağız." ifadelerini kullandı.