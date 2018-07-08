Fatih Terim'den transfer itirafı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı ekibin İsviçre'deki kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Transfer gelilşmeleri hakkında da konuşan Terim "Mevcut kadromuzu koruduktan sonra ihtiyacımıza göre transfer yapmaya özen göstereceğiz" dedi.
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