Fatih Terim'den Ozan Kabak açıklaması
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Fatih Terim'den Ozan Kabak açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozan Kabak ile ilgili konuştu. Terim, " Ozan'ın gitme zamanı devre arası değil. Galatasaray olarak başka ülkelere gitmesine zamanı geldiğinde izin veririz." dedi.

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03 Ocak 2019, Perşembe
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