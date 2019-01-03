Fatih Terim'den Ozan Kabak açıklaması
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozan Kabak ile ilgili konuştu. Terim, " Ozan'ın gitme zamanı devre arası değil. Galatasaray olarak başka ülkelere gitmesine zamanı geldiğinde izin veririz." dedi.
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