Fatih Terim'den kupa koleksiyonu
Teknik direktör Fatih Terim, Süper Kupa'da Galatasaray'ın Akhisarspor'u mağlup etmesiyle koleksiyonuna yeni bir kupa daha ekledi...
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