Fatih Terim'den flaş transfer açıklaması
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Boluspor'u 4-1 mağlup ettikleri ve çeyrek finale yükseldikleri Türkiye Kupası maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı ekibin transfer gündemi hakkında konuşan Terim "Transferde son düzlüğe güzel ümitlerle giriyoruz" dedi.
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