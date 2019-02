Fatih Terim'den Feghouli yorumu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında elde ettikleri galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Tecrübeli teknik adam, 4-1 kazandıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kasımpaşa karşısında tempolu bir mücadele sergilediklerini aktardı.

Terim, devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettikleri golcü futbolcu Mbaye Diagne'nin zamana ihtiyacı olduğunu anlatarak, "Diagne belki gol atmıyor ama oyun içerisinde rakip defansın tamamen ona konsantrasyon sağlaması, bizim geride koşan oyuncularımız için boş alan oluşturuyor. Herkes gol atmasını istiyor ama bazı oyuncular birdenbire adapte olamaz. Bazı oyuncuların adaptasyonu biraz fazla sürebilir. Diagne daha fazla ve daha etkin oynayacaktır. Gol atmadığı için göze batıyor. İnşallah o da atmaya başlarsa çok daha rahat edeceğiz. Beraber çalışarak daha çok pozisyon bulabilir." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, orta sahada görev alan Selçuk İnan ve Ryan Donk'un performansından memnun olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Selçuk bugün 11 kilometre koşmuş. Son zamanlarda böyle bir skoru yok. Donk da bizim hem stoper hem de orta saha olarak kullandığımız bir oyuncu. Peş peşe maç oynuyoruz. Herkese ihtiyacımız var. Burada oyuncuların aynı zamanda özverisine de ihtiyacımız var. Bazı oyuncularda onu da görüyorum. Bundan dolayı da çok mutluyum. Selçuk ve Donk'un performansından memnunum. Emre Taşdemir'den de çok memnunum. Emre Akbaba'nın da katılmasıyla çok daha güçlü olacağız."

"BELHANDA MUTLU OLDUĞU ZAMAN PERFORMANSI DA YÜKSELİYOR"

Fatih Terim, son haftalarda performansı yükselen Younes Belhanda'nın iyi bir oyuncu olduğunu dile getirerek, "Bazı oyuncuların sahada performansını yükseltebilmesi için mutlu olması gerekir. Oynadığından zevk alması gerekiyor. Belhanda ile bunu yakaladığımız inancını taşıyorum. Ne kadar istenirse istensin onu vermemekte ısrar ettim. Doğru bir karar aldığımı düşünüyorum. Çünkü birkaç rolde de oynatabiliyoruz. Belhanda mutlu olduğu zaman performansı da yükseliyor. Bana göre işin sırrı mutlu olmasında. Biz onu seviyoruz o da bizi seviyor. Ondan çok memnunum." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada 3 gol atarak "hat-trick" yapan Sofiane Feghouli'nin önemli bir iş başardığını anlatan Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem bizim hem de kendisi için çok iyi. Feghouli adına memnunum. Geçen sezon ve sezon başında bir iki ufak sallantıdan sonra Feghouli'de çok ciddi bir istikrar ve oyun oldu. Benfica maçı ile bugün ortaya koyduğu mücadeleye şapka çıkarmak ve saygı duymak lazım. Bütün oyuncularım için aynı şeyi söyleyebilirim. Bu kadar yüksek tempolu bir oyun ve yüksek tempolu oyun tarzı kolay değil. Çünkü Avrupa kupası maçlarından önce ve sonra sıkıntılar olabiliyor. Kasımpaşa da her an her şeyi yapabilecek oyunculara sahip. Bu nedenle mutluyum."

Atalay Babacan, Yunus Akgün, Mustafa Kapı gibi genç oyuncuların sözleşmelerinin kısa sürede sona ereceğine yönelik bir soru üzerine Terim, "Açıkçası onların kulübümüzde kalmasını istiyoruz. Kontrat işinde gereken neyse yapmaya çalışıyoruz. Bazılarının 1,5 senesi var. Bazılarının o kadar da yok. Hepsinin gelip 'Galatasaray ne diyorsa biz onu yaparız' demesini bekliyorum. Çünkü Galatasaray hiçbir genç oyuncusuna haksızlık yapmaz. Eğer gitmesi gerekiyorsa Galatasaray zaten iznini veriyor. Orada bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.