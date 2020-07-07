Fatih Terim'den başkanlık açıklaması

Fatih Terim'in konuyla ilgili Evren Turhan'a aktardıkları şu şekilde:

Başkanlığı düşünmüyorum. Nereden çıktı bu? Böyle bir düşüncem yok. Galatasaray başkanlığı çok önemli bir konum. Beni oraya yakıştırmaları muhteşem bir şey ama başkanlığı düşünmüyorum.