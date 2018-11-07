Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt geldi. Terim, "Hani yeniden centilmenlikten bahsediyordu suyun öte yanı. Üste çıkmak için 'sokak kabadayısı' gibi ifadeler kullanmak bizim sandığımız Ali Koç vizyonuna yakışmıyor." ifadelerini kullandı.Fatih Terim'in açıklamalarında satır başları



"ALAKASI YOKKEN GOL YEDİK"

"Tabii oyuna böyle bir golle başlamak büyük talihsizlik. Neredeyse 1-0 mağlup başladık. Alakası yokken gol yedik. Birkaç dakika sonra dengeyi sağladık. Açıkçası 5-6 gol girişimimiz var ilk yarıda. Beraberliği yakalayamadık."



"SCHALKE OYUNUN HAKİMİ OLDU"

"Topun bizde kalması, istek arzu vardı ama skoru değiştiremedik. Gol pozisyonlarını gole çeviremiyoruz. Porto'da 10-12 pozisyon var bunlardan daha kolay onu da atamadık. Maalesef böyle problemimiz var. İkinci yarı golden sonra Schalke oyunun hakimi oldu. Biz de bıraktık oyunu. Schalke'yi tebrik ediyorum. Bizden daha iyi oynadılar ve kazandılar."



"TRİBÜNLERİ VE BİZLERİ ÇİLEDEN ÇIKARAN BİR SAHA YÖNETİMİ VARDI"

"Derbi sonrası olayı değerlendirdiğimizde belki sportif nedenlerle birçok şeyle boğuşuyoruz, çözüm bulmaya çalışıyoruz. Derbiden sonra tedavi uygularken, iğneyi kendimize batırırken çuvaldızı hak eden dış meseleler var."



"Derbide tek bir pozisyon ve kişi üzerinden sonuç çıkarmak doğru değil. İkinci devre 2-0 öndeyken bir takımın temposunu düşüren, aldığı, almadığı veya yanlış aldığı kararlarla oyunu sabote edip, tribünleri ve bizleri çileden çıkaran bir saha yönetimi vardı."



"Yetmedi maçın başından beri susmayan ve durmayan rakip takım yedek kulübesi var. TV'den izlemek ile stattan takip etmek arasında büyük fark var. O akşam maç bitimini takip eden olayların muhakkak hiçbirini tasvip etmiyorum."



"BU OLAYLAR KİMİN İŞİNE YARADI"

"Olayların o boyuta gelmesine sebep olanların da değerlendirmeye tabii olmasını istiyorum. Elinizi vicdanınıza koyun bu olaylar kimin işine yaradı bakın isterseniz, kimin gündemini değiştirdi. İçinde bulunulan durumu kim meşru zemine taşıdı."



"Galatasaray'a sahip çıkma olarak bakılmalı bu meseleye, kişisel değil. 30 milyon derken bundan söz ediyorum. Galatasaray ile Fatih Terim isminin bir araya gelmesinden rahatsız olanlar var. Bu çok net."



"SEVK ETME Mİ DESEM ZEVK ETME Mİ?"

"Kenetlendikçe hakkını, emeğini koruyan bir kitle ortaya çıkıyor. Galatasaray. Dünya üzerinde çok az böyle bir kitle vardı. Sevk etme mi, desem zevk etme mi desem bu duruma kararsızım. Kararı perşembe göreceğiz. Sevklerden şunu anladım, kendi kendimize olay çıkarmışız"



"Ben hayatım boyunca kimse tarafından kayırılmadım. Daha doğrusu ben o kayrılan tabakadan olmadım. Hayatım boyunca çalıştım, didindim. Hata yaptım, gerektiğinde özür diledim. Son yıllara bakarsak kimlerin kayrıldığını iyi görürüz."



"ADİL OLUNMASINI İSTİYORUM"

"Ben adil olunmasını istiyorum. Tahrik unsurlarıyla niyetin doğru okunmasını istiyorum. Maçtan sonra adlı adınca konuştuk. Ben TFF'yi başkanı ve yönetimdekileri, MHK'yi bu organizasyon içindeki aktörleri pek çok kişiden iyi tanırım ve bilirim."



"SON DERBİYE KADAR BEN HAKEMLERE TEK KELİME DEMEDİM"

"Skor istediği gibi olmadığında hedef göstererek işin içinden çıkacak biri olmadığımı da herkesin bildiğini düşünüyorum. Önemli bir şey söyleyeceğim. Aralık ayında geldiğimden itibaren son derbiye kadar herkes hakemlere ateş püskürürken ben tek kelime söylemedim."



"Sivas'ta Fırat Aydınus, topu dışarıdan alıp penaltı noktasına koyduğunda konuşmadım. Trabzon'da yine konuşmadım. Şu işlere de bir bakalım. Rakiplerimizin birinden iki birinden 10 puan öndeyiz. Önümüzdeki ile 4 puan var. O kadar sakata vb. rağmen."



"MELO'YA KÜFÜR EDEN BU HAKEM DEĞİL Mİ?"

"Anlatabilirim daha... Melo'ya küfür eden bu hakem değil mi? Böyle düşünenlerin lütfen niyetini sorgulayın. Beni değil. Hakemlerle ilgili bugüne kadar hakkaniyet tesliminden başka bir şey yok. Allah rızası için ayıptır. Burada bu maçın buraya gelmesine sen sebepsin. Hoca gibi birine yakışmadı bir taç bir faul... Ben onu mu işaret ettim! Alper'in arkadan girdiği pozisyona bakın bakalım"



"Geldiğim günden beri hakemlerle ilgili takdir sözlerimden utanın bari. Aydınus o kadar kendinde değil ki... Dakika 94-95 iki oyuncu itişiyor. Verdiği kararlara inansa bir hakem kendinden emin olsa çağırır oyuncuları verir kartları ondan sonra maçı bitirir. Fırat Aydınus'a söylediklerim doğrudur. Bu maçı sen bu hale getirdin dedim. Biraz yüksek sesle söylediysem rahatsız olurum."



"HASAN ŞAŞ'IN DAVRANIŞINI KESİNLİKLE ONAYLAMIYORUM"

"Hasan Şaş'ın davranışını kesinlikle onaylamıyorum. Hasan kimsenin kendisine ceza vermesini beklemeden kendisini cezalandıracak bir karaktere sahip. Yaptığının zarar verdiğini de biliyor. Ama bence Galatasaray'a verdiği yarar zarardan daha fazladır. Bunu belirtmeliyim. Ben kimseye tükürmedim. İnsan beddua ederken ne yaptıysa onu yaptım."



"SAHAYA YİNE 11 KİŞİ ÇIKACAĞIZ"

"Ceza ne olur bilinmez. Sahaya yine 11 kişi çıkacağız. Ceza alması muhtemel herkes için oynamamız gerekiyor. Vefat eden taraftar ilk etapta haberim yoktu ama basın toplantısında da ilk söylediğim söz vefatından duyduğum üzüntüydü ve rahmet diledim."



"Buradan malzeme çıkarıp bunu gündem değiştirmeye yönelik ahlaksızca kullananları kınıyorum. Her şeyi unutuyoruz. Bir gece play-off çıktı ortaya. Son maçta iki Galatasaraylı öldü. Play-off olmasa ölmeyecekti. Biz kimseyi suçladık mı! Ben nasıl üzülmem başka bir şeyi onun yerine koyarım da bunlardan medet umarlar. Olur mu öyle şey. Yayıncı kuruluş röportajından sonra öğrendim ben vefatı."



"Taraftarlarımız ne zaman koreografi yapsa ya da ben ne zaman sesimi yükseltsem başkanlığı da Fatih Terim yapıyor deniyor. Ortak hayallerimiz için yapacağımız çok iş olduğunu söyleyeceğim. Makamın, mevkinin benim için bu saatten sonra çok fazla önemi yok. Tek söyleyeceğim bu camianın hakkının yenmemesi için elimden geleni yapıyorum."



"ALİ KOÇ VİZYONUNA YAKIŞMIYOR"

"Bir de sokak kabadayısı var. Ona da cevap vereyim. Hani yeniden centilmenlikten bahsediyordu suyun öte yanı. Üste çıkmak için 'sokak kabadayısı' gibi ifadeler kullanmak bizim sandığımız Ali Koç vizyonuna yakışmıyor."



"ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

"Biz bir sistem kurup yapıyı organize ederken bir yandan da yarışıyoruz. Zamana ihtiyacımız var bu yüzden. Göreceksiniz ki takımımız değişime uğrayacak. Geçen yıl şampiyonluğa olan açlık bu yıl kendisini bireysel konulara bıraktı."