Fatih Terim: Yapılacak tek şey var
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih terim, Benfica karşısında saha içinde her şeye cevap vermeleri gerektiğini söyledi...
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