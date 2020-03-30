Fatih Terim ve Yusuf Günay taburcu oldu
Corona virüsü tedavisi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, taburcu oldu. A Spor muhabiri Emre Kaplan, canlı yayına bağlanarak detayları aktardı ve Abdurrahim Albayrak'ın son durumuyla ilgili bilgi verdi.
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