Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic, yarın oynanacak Süper Kupa maçı öncesi bir basın toplantısı düzenledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic, TFF Süper Kupa maçı öncesi Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Safet Susic'in açıklamaları şöyle:

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMINA KARŞI OYNAYACAĞIZ"

"Yarın Türkiye'nin en iyi takımına karşı oynayacağız. Bazı futbolcularımız geç geldi kampa ama buna rağmen hazırız ve Galatasaray'a karşı en iyisini yapmaya çalışacağız. Bugüne kadar çalıştırdığım takımlarda ofansif futbolu tercih ettim. Alanyaspor'dayken ofanstaki futbolcularımız çok kaliteli oyunculardı. Akhisar'da da aynı futbol mantalitesini uygulayacağız."

"EMRE AKBABA BÜYÜK TAKIMLARDA OYNAR"

"Emre Akbaba çok kaliteli ve çok karakterli bir arkadaşımız. Onunla beraber çalıştım. Türkiye'deki bütün büyük takımlarda oynayabilecek bir futbolcu."

"VAGNER LOVE BENİ ŞOK ETTİ"

Vagner Love Alanyaspor'da çok kolayca oynuyordu çünkü forma rekabeti yoktu onun için. Beşiktaş'ta ise forma için bir rekabete girdi. Geçen sezon o rekabette başarılı olamaması beni şok etti."

"1-2 TRANSFER DAHA YAPABİLİRİZ"

"Yeni transferlerimizden Manu ve Vrsajevic yarın oynayacak. Josue ise biraz geç katıldı aramıza. Transfer için daha zamanımız var. 1-2 futbolcu daha kadromuza katabiliriz."

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

"AKHİSAR BİLEĞİNİN HAKKIYLA KUPAYI ALDI"

"Geçen sene hepimizi bileğinin hakkıyla geçen Akhisarspor'u tebrik ediyorum. Avrupa Ligi'nde bol şanslar diliyorum. Yarınki maç iki şampiyonun maçı olacak. Son 10 Süper Kupa'nın 5'ini alan Galatasaray yarın da Süper Kupayı almak için mücadele edecektir."

"VAR İÇİN OYUNCULARI UYARDIK"

"VAR konusunda oyuncularımıza şu telkinde bulunacağız; itiraz etmeyeceğiz, sabırlı olacağız, kart görmeyeceğiz. Bu 3 konu üzerinden oyuncularımıza VAR'a hazırlamaya çalışıyoruz."

"BAZI GENÇ OYUNCULAR A TAKIMDA KALACAK"

"Geçen şubat ayından beri sakat olan bir santrforumuz var; Eren Derdiyok. Tolga Ciğerci'yi zaten biliyorsunuz. O da uzun süredir sakat. Sattığımız kadar alacağız ama henüz bir satma durumumuz yok. Dünya Kupası nedeniyle son ana kadar ancak hep beraber çalışabildik. 7-8 gencimizi aldık götürdük. Eğrisiyle doğrusuyla bir hazırlık dönemi geçirdik. İyi bir duruma geldiğimiz inancındayım. Bazı gençlerimiz de A takımda bizle devam edecekler. Hazırlık maçlarında sonuçtan ziyade başka şeyler bizi ilgilendirdi."

"BİR DEĞİŞİM YAŞAYACAĞIZ"

"31 Ağustos'a kadar olan bölüm birçok şeye gebe. Transfer Türkiye'de 31 Ağustos'ta kapanıyor. Başkan, yönetim kurulumuz, ben ve 5 arkadaşım, scout ekibimiz hepimiz aylardır çalışıyoruz. İmkanımıza göre ve durumumuza göre her şeyi ince eleyip sık dokuyoruz. Bir değişim yaşayacağız, yaşamalıyız. Bu ekonomik olabilir, teknik olabilir, idari olabilir. Bu kadar anormal fedakarlıklarla zor görünüyor. Hepimiz anormal efor sarf ediyoruz ve inşallah da karşılığını alacağız. Birçok şeyle aynı anda uğraşıyoruz. Bizim gibi büyük kulüpler haydi daralalım diyerek de küçülemezler."

"YUNUS AKGÜN BU SEZON ÖNE ÇIKACAK"

"Yunus Akgün'ün üzerinde ciddiyetle duruyoruz. Sağda da solda da oynuyor. Zamanla daha iyi olacak. Bu sene öne çıkanlardan bir tanesi o solak oyuncu olarak. Yarın da belki yer verebilirim kendisine."

"DİNLENMEK İÇİN YETERLİ ZAMANIMIZ VAR"

"Süper Kupa maçıyla ilk haftaki lig maçımız arasında 5 gün var. Bu yeterli bir süre dinlenmek için. Cumaydı, pazartesiydi diye bunlara başlamanın manası yok. Sebepleri kendimizde aramayı öğrenerek ve keyif veren bir futbol oynayarak bu işe başlamalıyız."

"FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'A DAVETTE BULUNDUK"

"Yarın Şenlikköy'de Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe U21 takımları maç yapacak. Böyle bir davette bulunduk rakiplerimize ve onlar da kabul etti. Maçtan sonra Florya'da yaklaşık 100 kişi bir yemek yenecek."

"3 BÜYÜKLER BİRBİRİNDEN OYUNCU ALACAKTIR"

"Birbirimizden futbolcu almalıyız dedim. Kadromuzda kullanmıyorsak, istemiyorsak birbirimizden futbolcu alabiliriz dedim. Yarın bir gün de olayların buna doğru döneceğini göreceğiz. Bunu derken ben bir ismi kast etmedim."