"Fatih Terim Taylan Antalyalı konusunda yanlış yaptı"

Uluç'un açıklamaları şu şekilde:

"Futbolcuların maç temposunu yakalamasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Seri, Nzonzi ve Lemina konusunda gösterilen ısrar Taylan Antalyalı konusunda gösterilseydi Taylan'ın bundan çok daha verimli olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Taylan ciddi bir istikrarla gelmişti ve Galatasaray'da forma almak için çok bekledi. Açıkçası Taylan Antalyalı'nın oynayamayacak düzeyde fiziksel eksikliği olduğunu düşünmüyorum."