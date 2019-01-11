Fatih Terim şov yaptı!
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Belek'te sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim antrenmanda adeta bir futbol resitali sundu. Terim, yaptığı şık hareketlerle izleyenlere renkli anlar yaşattı.
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