Fatih Terim, Şehidimiz Fethi Sekin'in çocuklarıyla bir araya geldi
İzmir'deki terör saldırısını canı pahasına savuşturan Kahraman Şehidimiz Fethi Sekin'in değerli kızı, Bucaspor - Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim'i çiçekle karşıladı. Terim ise çocuklara forma hediye etti.
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