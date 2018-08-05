Fatih Terim: Saha zemini iyi değil
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Kupa finali öncesinde ATV'nin sorularını yanıtladı.
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