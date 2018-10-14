Fatih Terim oyuncu havuzunu genişletti
Kadrodaki oyuncuların hepsinden yararlanmayı hedefleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geride kalan 8 haftada 22 futbolcuya forma verdi.
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