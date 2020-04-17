Fatih Terim: Merih Demiral büyük işler yapacak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalya'nın yüksek tirajlı spor gazetelerinden La Gazzetta Dello Sport'a konuştu.

Corona virüsü hastalığı sürecinde endişe edip etmediğiyle ilgili Terim, "Hissettiğim şeyi tarif etmeme endişe kelimesi yetmez. Dünyanın çok önemli bir sınav verdiğini düşünüyorum. Sizin aracılığınızla da benim ikinci evim olan İtalya'ya yakınlığımı ve taziyelerimi dile getirmek istiyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun." açıklamasında bulundu.

Virüsün çok şeyi değiştirdiğini, sabır, akıl ve anlayış konusunda insanları test ettiğini belirten tecrübeli teknik adam, "Karantina sonrasında ailemle ve sevdiklerimle daha fazla zaman geçireceğim. Bana daha çok huzur veren şey için elimden geleni yapacağım. Başıma gelenler karşısında daha affedici olacağım ve daha az üzülmeye çalışacağım." şeklinde görüş belirtti.

İstanbul'un Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final gibi bir organizasyona ev sahipliği yapma ihtimaliyle ilgili Fatih Terim, "Bu fikir benim hoşuma gider. Neden olmasın? Türkiye, son yıllarda spora ve spor tesislerine çok fazla yatırım yaptı. İstanbul'un büyük etkinlikleri düzenleme kapasitesi var. Bu beni hem mutlu ediyor hem de gururlandırıyor." dedi...

Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ni kazanma olasılığı sorulan Terim, futbolun öngörülebilir bir oyun olmadığını ve Torino ekibinin şampiyonluk ihtimali bulunduğunu dile getirdi.

Juventus forması giyen Merih Demiral'dan övgüyle bahseden 66 yaşındaki teknik adam, "Merih çok çalışıyor. Kendine güveni de var ve Juventus'un ilk 11'inde forma giymeye başladı. Boyu 1.90 olmasına karşın hızı, topu kavrayışı, atletik olması en iyi özellikleri. Tekniği, oyunu ve vizyonu da hiç fena değil. Büyük işler yapacağını söyleyebilirim. Umarım sakatlığının ardından onun hakkında daha fazla konuşuruz." ifadelerini kullandı.

İtalya'da bir dönem çalıştırdığı eski takımı Milan'ın durumuyla ilgili Fatih Terim, "Milan'ı şampiyonluktan uzak görmek beni üzüyor. Milan, her zaman şampiyonluk mücadelesinin içinde olmalı. Bu, Fiorentina için de geçerli. İkisi de büyük kulüp. Umarım bir an önce kendi seviyelerine dönerler." şeklinde konuştu.