Fatih Terim Kadıköy'de kazanmak istiyor

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi için geri sayıma geçildi...

Teknik direktör Fatih Terim, kritik mücadele öncesi futbolcularıyla toplantı gerçekleştirdi.

Şampiyonluk yarışının en kritik dönemine girdiklerini hatırlatan Terim, Kadıköy'den çıkarılacak 1 puanın kendileri için en iyi sonuç olacağı yönündeki görüşlere kesinlikle katılmadığını ifade etti.

İstatistiklerin çok önemli olduğunu, ancak böylesi derbilerde rakamların her şeyi anlatamayacağına vurgu yapan Fatih Terim, "Ben kariyerim boyunca hiçbir kulvarda, hiçbir stada, '1 puan alsak bize yeter, beraberlik için oynayalım' düşüncesiyle çıkmadım. Hele ki uzun lig maratonlarında bu görüşe asla katılmıyorum. Bugün de bir şey değişmedi. Rakip kim olursa olsun, yine kazanmak için sahada olacağız. Kendinizi ona göre hazırlayın" dedi.

Deneyimli teknik adam Kadıköy'de sahaya süreceği 11 konusunda henüz kararını vermedi. Terim öncelikle yoğun bir tedavi programı uygulanan Mario Lemina'dan gelecek son dakika haberini bekliyor. Lemina'nın sağ arka adalesindeki kanamanın durması nedeniyle sarı kırmızılı teknik heyet az da olsa umutlandı. Alternatif planlar üzerinde de duran Fatih Terim'in Gabonlu futbolcunun derbiye yetişmemesi halinde belhanda, Donk ya da Ömer Bayram'dan birisini orta sahada Seri'nin yanında görevlendirecek.