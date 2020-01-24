"Fatih Terim ileride Galatasaray başkanı olamaz"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz'in açıklamaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Toroğlu, "Fatih Terim ileride Galatasaray başkanı olur mu? Kesinlikle olamaz." ifadelerini kullandı.
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