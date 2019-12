Fatih Terim: Hayal kırıklığı yaşıyorum

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Terim, hayal kırıklığı yaşadığını ve sınandıklarını söyledi.

Bu süreçte sadece sabır gerektiğini kaydeden Terim, "İlk yarıda aldığımız hasarın elbette herkes kendi payına düşen bedelini ödeyecek. Mesele bu hasara rağmen ayağa kalkabilmek, buradan döndürebilmek, tekrardan eski halimize gelebilmek." dedi.

Terim, maçın ilk 5 dakikalık bölümünde 2-0 öne geçebilecek fırsatlar yakaladıklarını ve deplasmanda girilebilecek her türlü pozisyonu bulduklarını vurgulayarak, "Maalesef çok da tuhaf bir istatistik var. Bu kadar pozisyona rağmen kaleyi bulan topumuz az. Dışarı atmışız. Sonuç olarak aldığı 3 puan için Göztepe'yi tebrik ediyorum. Biz de dediğim gibi bunun altından çok çalışarak kalkmayı deneyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLDA DÜN YOK"

"Nerede kalmıştık" şeklinde yaptığı sosyal medya paylaşımının üzerinden 2 yıl geçtiğini kaydeden Terim, şunları söyledi.

"Her 6 aya bir kupa düşmüş. Ben düzgün, doğru, yapıcı, hakikaten katkıda bulunan her eleştiriye saygıyla karşılık verdim. Ne zaman iş belden aşağı oldu, altında bir şeyler olduğunu anladım, hiç çekinmeden her türlü mevkideki insan için gereğini söyledim. Söylemeye de devam edeceğim. Şu anda yarışıyoruz. Yoksa zaten bizim arkadaşlarımız tarafından biliniyor, ben de biliyorum. Zamanı var onların ama futbolda dün yok. Geçen sene, daha 3-5 ay önce şampiyon olsanız, kupaları alsanız da büyük takımlarda çalışıyorsanız 'pardon' yok. Futbolun gerçeği bu."

Terim, Türkiye'de yükseldikçe, başarı kazandıkça düşmanların arttığını savunarak, "Futbolda dün yok, bugün var. Bugün böyleyse, ben de eleştirileceğim. Bundan doğal bir şey yok." diye konuştu.

"Ben dahil hepimiz bu gidişatın bedelini ödeyeceğiz." açıklamasında bulunan Terim, "Ben açık ve net kendimi bu bedelin içine sokarken, herkes de bu bedeli ödeyecek. Ne yapabilirsek onu yapacağız. Tabii ki ekonomimiz, cezamızın şekli elverdiği sürece, Allah nasip ederse planlarımızı uygulayabiliriz. Galatasaray için uygulamamız lazım." şeklinde konuştu.

Emre Mor'u grip olduğu için kadroya almadığını aktaran tecrübeli teknik adam, "Galatasaray eksik olmamalı. Bugün çıkan sizce eksik bir kadro mu? 'Çok sakatımız var, o olsaydı, bu olsaydı...' onlarla da Galatasaray kaybetti. O yüzden Göztepe'nin mücadelesini, kazanmasını bir kenara itmeyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de müsabakaların çok durduğunu da dile getiren Terim, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gerekirse 5-1, 8-1 yenilelim ama oyun bu kadar durur mu? Bu kadar yatılır, hakem de bu kadar buna müsaade eder mi? Hakem oyunun akışını, maçın gidişatını en yüksek seviyede tutmaya çalışan biri olmalı. Oynayana yol verelim, oynamayana dur diyelim. Merak ediyorum bugün top oyunda kaç dakika kaldı."