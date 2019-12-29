"Fatih Terim hatayı futbolcuların içinde değil kendinde arasın"
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u ağırladı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Devre Arası programında Galatasaray - Antalyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
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