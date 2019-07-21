Fatih Terim Fiorentina'ya dönüyor
Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya temsilcisi Fiorentina ile 11 Ağustos'ta karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22.00'de başlayacak.
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