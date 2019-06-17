Fatih Terim fikir değiştirdi
Bruma'yı Onyekuru'ya alternatif olarak düşünen Galatasaray'da planlar değişti. Teknik direktör Fatih Terim, iki yıldızı birlikte kadrosunda görmek istiyor.
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