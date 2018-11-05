Fatih Terim: Eğer kaybedersek ikincilik ihtimalimiz zayıflar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Schalke 04 maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu."Bu kadar sakatlık olması takımı kurmamızı zorlaştırıyor tabii ki. Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey bir organizasyonda oynuyorsanız girenle çıkanın çok fark etmemesi lazım. Kimsenin başına gelmeyecek istisnalardan...7-8 tane sakat var."



"OYUNCULARIMIZ MİLLİ TAKIMDAN SAKAT DÖNDÜ"

"Birçok oyuncumuz milli takımlardan sakat döndü bizim. Bunu başka şeylere yormanın manası yok. Çok derin bir kadroda bunlar tolare edilebilir. Hem lig hem CL'yi götürebilmek için her mevkide 1 ve 2 numaralı oyuncunun birbirine çok yakın olması lazım."



"Grupların 3., 4. maçları grubun akıbetini belirleyen maçlardır. Oyuncular bunun bilincinde... 11'i seçmek için çok da seçenek yok zaten. Parantez içinde gazeteciler yazar ya bazen öyle bir şey yok yani."



"KAYBEDERSEK İDDİAMIZ ZAYIFLAR"

"Schalke'de Tedesco gibi genç ve iddialı hocaları var. Bence çok daha iyi bir hoca olacak öyle görünüyor. Dinamik bir takımla oynuyoruz. Aramızdaki fark biz derbi oynadık, onlar derbi oynamadılar. Schalke kaybederse iddiası devam eder, biz kaybedersek iddiamız zayıflar."



"Kendi yerimizi beğenmiyoruz ama oynadığımız 3 maçta 1 gol yemişiz. Onlar ise 2 gol atmış 5 puan toplamış. Rusya'da son saniye atmış, burada Porto ile berabere kalmışlar. Biz Lokomotiv ve Porto maçlarını çok iyi oynadık. Schalke İstanbul'da bizden daha iyiydi."



"Tekrar maçı seyrettiğim kadarıyla benim takımıma kızdığım kadar kızmamam gerektiğini anladım. Biz de fena oynamamışız. Her şeyi unutup motivasyon yaratmak kolay değil."



"Son oynanan maçtan başka bir şey konuşmadıkları için, 24 saat izin verdik. Çok uzun zamandır hiç izin vermiyoruz, böyle bir program içinde 24 saati uygun gördük. Bu da konsantre etmenin başka bir yolu bizim için. Fiziksel yorgunluk olduğu kadar psikolojik de oldu."





"Bize deniyor ya Galatasaray'ın deplasman fobisi var. Buna fobi denmez haksızlık olur. Anadolu futbolunun baş kaldırısıdır bu. Onlardaki bazı futbolcular bizde yok. Fobi falan değil yiğidin hakkını yiğide vermek lazım. Oralarda herkes kaybedebilir artık.""Eren'in getirmedik. Çok önemli bir organizasyona geldik. Yarın skor ne olursa olsun gereken sorularınız neyse hepsini yanıtlayacağım. 30 milyon Galatasaraylı da bekliyor, birilerinin cevap vermesini. Onun için yarın yanıtları vereceğim rahat olun yani.".