Fatih Terim: Belhanda'ya sırt çevirmem
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor'u 4-1 yenerek yarı finale yükseldikleri maçın ardından A Spor'a konuştu. Sivas yenilgisi sonrası 3 gün boyunca futbolcularla bire bir konuştuklarını belirten Terim, "Her teknik adamın kazanış şekli farklıdır. Yetenekli oyuncuya ben hiçbir zaman sırtımı çevirmedim. Belhanda daha da iyi olacak, Bugün en iyilerden biriydi Nagatomo ile birlikte. G.Saraylılar Belhanda'yı bazen 10 numarada bazen de orta sahada görebilirler" dedi.
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