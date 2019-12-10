Fatih Terim ailesiyle birlikte Paris'e gitti
Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 6. ve son karşılaşmasında PSG ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek için galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak sarı-kırmızılılar bugün Paris'e uçtu. Teknik direktör Fatih Terim de havaalanına ailesiyle birlikte geldi.
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