Fatih Özyar: Babel transferi kısa sürede netleşecek!
Setenay Cankat'ın moderatörlüğünde, Spor Ajansı programına Hollanda'dan bağlanan A Spor muhabiri Fatih Özyar, Ryan Babel hakkında son gelişmeleri aktardı. Özyar, "Hollanda basınına göre Babel'de de, Ajax'ta da sorun görünmüyor tek sorun Galatasaray'ın bu transferden para kazanmak istemesi. Transferin bugün veya yarın netleşmesi bekleniyor" diye aktardı.
Fatih Özyar'ın açıklamalarının satır başları şöyle:
Önceki günlerde Hollanda basınına baktığımızda Ryan Babel'in en azından önümüzdeki 6 ayda 'Ülkesine geri dönecek mi?' sorularına cevap bulunabilmiş değil. Ancak bugün çıkan haberlere baktığımızda Ryan Babel'in menajeri Winny Haatrecht'in açıklamaları ön planda.
Haatrecht'in yapmış olduğu açıklamalara bakıldığında; Babel'in Hollanda'da özellikle Ajax'a gelmesinin, Ajax formasını giyememesinin tek sorunu Galatasaray olarak açıklanmış durumda. Galatasaray'da özellikle Babel'in kiralanması veya transferi konusunda tek sorun maddi düşünce.
"GALATASARAY TRANSFERDEN PARA KAZANMAK İSTİYOR"
Burada yine açıklamalara bakıldığında Babel'in hem Galatasaray'da alacağı ücret hem de Ajax'ın kendisine teklif ettiği ücret konusunda bir çok fedakarlıkta bulundu. Fakat ne kadar fedakarlıkta bulunulduğu açıklanmadı. Önümüzdeki süreç içerisinde illa ki açıklığa kavuşacaktır. Burada tek sorun Galatasaray. Galatasaray da bu transferden para kazanmak istiyor, bu paranın da ne zaman sonuçlanacağı bugün veya yarın olarak belirtiliyor.
Ajax liginde 44 puanla lider durumda ve Ryan Babel'in oynadığı bölgede çok eksiği var. Üç futbolcuları sakat durumda, önümüzdeki süreçte hemen sahalara dönmeleri beklenmiyor.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- Galatasaray atağa kalktı! Fatih Terim Mourinho’dan o yıldızı istedi
- Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Menajeri Galatasaray'a önerdi
- Kosovalı forvet uçaktan görüntü paylaştı! Galatasaray'a imzaya geliyor
- Yıldız futbolcudan bomba itiraf: Galatasaray ve Beşiktaş beni istedi ama...
- Galatasaray 3. transferini bitirdi! 3.5 yıllık anlaşma...
- Ozan Kabak'tan flaş Fatih Terim itirafı!
- Marcelo Saracchi'den flaş Galatasaray sözleri!
- Galatasaray için geliyordu bakın hangi takıma transfer oldu!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.