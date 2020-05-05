Fatih Mert: Liglerin devam etmesi çok zor
Süper Lig ekibi Ankaragücü, yapılan testler sonucu bir futbolcusunun Corona virüsü testinin pozitif çıktığını ve oyuncunun hastanede tedavi altına alındığını açıklamasının ardından kulğp başkanı Fatih Mert A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Mert, "Futbolcularımız olaydan çok etkilendi. Onlara destek olmaya çalışıyoruz. Bazı teknik direktörler ligin oynanmasını istemiyor. Herkes çok rahatsız. Bu saatten sonra liglerin devam etmesi çok zor. ifadelerini kullandı.
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