Faruk Süren'den flaş sözler! "Takımı özel yapan..."
Galatasaray'ın Efsane Başkanlarından Faruk Süren, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. 17 Mayıs 2000 tarihinde sarı kırmızılıların UEFA kupasını kazandığında takımın başında olan Süren,"Takımı özel yapan, beraberliğimizden zevk alıyorduk. Krizlerimiz olduğu zamanda eğleniyorduk. Birbirimize bağlıydık, beraber gülüyorduk,geziyorduk. Futbolcular beraber futbol oynamaktan zevk aldılar, görev gibi oynamadılar." ifadelerini kullanırken yeniden sarı kırmızılı takıma başkan adayı olacak mı? sorusuna yanıt verdi.
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