Farnolle'den ırkçı saldırılar sonrası açıklama
Slovenya'nın Olimpia Ljubljana ekibiyle oynanan mücadelede ırkçı saldırılara maruz kalan Yeni Mlaatyasoır kalecisi Fabian Farnolle "Bu tarz hareketleri yapanlar kendi ülkelerine utanç veriyorlar" dedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Emre Mor'a sürpriz talip! Premier Lig'den...
- 4 büyük takımın transfer borsası! İşte gelen ve giden futbolcular
- Ozan Kabak için iki takım daha devrede!
- Skandal... Türk futbolu bunu da gördü! Yanlış transfere imza attırdılar
- Medel ile Messi fena kapıştı! Kırmızı kartlar havada uçuştu
- Beklenen transfer resmen açıklandı! Ozan Kabak ve piyango... Son dakika haberleri
- Rıdvan Dilmen'den İzlanda - Türkiye maçı yorumu!
- Real Madrid'li Sergio Ramos'un düğününde büyük skandal
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.