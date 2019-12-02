"Falcao'nun sakat geldiğini düşünüyorum"
Spor yazarı Bilal Meşe, Gün Ortası programında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Meşe, Falcao'nun sakat geldiğini düşündüğünü söylerken, Fatih Terim'in Falcao'yu istemediğini iddia etti.
Spor yazarı Bilal Meşe takımların altyapılara önem vermesi gerektiğini savunurken, alınan yaşlı oyuncuların takımdaki para balansını da bozduğunu söyledi. Buna örnek olarak Falcao'yu gösteren Meşe, Falcao'nun sakat geldiğini ve Fatih Terim'in de oyuncuyu istemediğini iddia etti.
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