Spor yazarı Bilal Meşe takımların altyapılara önem vermesi gerektiğini savunurken, alınan yaşlı oyuncuların takımdaki para balansını da bozduğunu söyledi. Buna örnek olarak Falcao'yu gösteren Meşe, Falcao'nun sakat geldiğini ve Fatih Terim'in de oyuncuyu istemediğini iddia etti.