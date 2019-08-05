Falcao'dan transfer açıklaması
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Radamel Falcao, geleceği hakkında konuştu. Aldığı teklifleri incelediğini belirten ?Falcao, "Kariyerim için iyi fırsatlar, kısa süre içinde çözülmesini istiyorum" dedi.
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