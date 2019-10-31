Falcao'dan sakatlık açıklaması

Yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalan yıldız golcü, sakatlık süreciyle ilgili konuştu.

Faturayı kendisine kesen Falcao, "Hata benim. Monaco'da transferimden dolayı sezona iyi hazırlanamadım. Geldiğimde de idman eksiğim vardı. Ancak taraftarın sevgisine karşılık vermek için hemen oynamak istedim. Yüzde yüz hazır olmadan oynamamalıydım'' itirafında bulundu.

Galatasaray'a aşık olduğunu söyleyen 33 yaşındaki futbolcu, ''Real Madrid ve Beşiktaş maçlarında sahada olmayı herkesten çok ben isterdim. Çok önemli takımlarda oynadım ama Galatasaray'daki kadar tutkulu bir taraftar topluluğu görmedim. Kendimi borçlu hissediyorum ve taraftara borcumu ödeyeceğim'' ifadelerini kullandı.