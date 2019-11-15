Falcao'dan çarpıcı açıklamalar!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
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