Falcao'dan 500 bin Euro'luk indirim
Galatasaray'ın en çok kazanan futbolcusu olan Radamel Falcao, maaşında indirime gitme kararı almıştı. Kolombiyalı futbolcudan 500 bin Euro'luk indirim geldi. Falcao yeni sezonda 4,5 milyon Euro kazanacak.
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