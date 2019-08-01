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Falcao'da mutlu son yakın

Galatasaray Radamel Falcao transferinde mutlu sona çok yaklaştı... Sarı kırmızılılar transfere son noktayı koymak için Fransız ekibi Monaco'nun yapacağı golcü transferini bekliyor...

Galatasaray Galcao transferinde tüm pürüzleri giderdi... Sarı kırmızılılar artık transfere resmiyet kazandırmak için Monaco'nun yapacağı santrfor takviyesini bekliyor... Yıldız golcünün maliyeti konusunda sponsor desteği de alacağı öğrenilen Galatasaray'ın, Falcao transferini bonservis bedeli ödemeden gerçekleştirmesi bekleniyor. 33 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, geçen sezon Monaco formasıyla 39 resmi karşılaşmada görev aldı ve 16 gol kaydetti.

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01 Ağustos 2019 , Perşembe
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