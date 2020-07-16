Falcao ve Lemina toplamda 39 maç kaçırdı!
Galatasaray'da büyük beklentilerle transfer edilen Radamel Falcao ve Mario Lemina sezonu kapattı. Son iki haftada forma giyemeyecek iki futbolcunun toplamda kaçırdıkları resmi maç sayısı ise 39 olacak.
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