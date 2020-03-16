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Falcao ve ailesinden evde dans şov!

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, evde eşi ve çocuklarıyla dans etti. Golcü ismin eşi Lorelei Taron da bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle evde ailesiyle vakit geçiriyor. 3 kızı bulunan Kolombiyalı yıldız, ailesiyle dans etti. Falcao'nun eşi Lorelei Taron da bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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16 Mart 2020 , Pazartesi
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