Falcao ve ailesinden evde dans şov!

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle evde ailesiyle vakit geçiriyor. 3 kızı bulunan Kolombiyalı yıldız, ailesiyle dans etti. Falcao'nun eşi Lorelei Taron da bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.