Falcao transferinde ilginç ayrıntı
Galatasaray taraftarının heyecanla beklediği Radamel Falcao'nun sarı kırmızılı takımı seçmesindeki neden ortaya çıktı. Yıldız oyuncunun, kendisi gibi futbolcu olan babasının "İyi hissettiğin sürece Avrupa'da oyna" tavsiyesine uyduğu belirtildi.
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