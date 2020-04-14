Falcao indirimi kabul etti
Corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik olarak yeni kararlar alan Galatasaray, oyuncularından maaş indirimi talep etmişti. Sarı-kırmızılı yönetim, öncelikle yüksek maaşlı yıldızlarla masaya oturdu. Kolombiya basınında yer alan habere göre, Galatasaray'dan 5 milyon euro net maaş alan, bonuslarla birlikte kazancı 7 milyon euroya kadar çıkan Falcao, indirim talebini kabul etti.
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