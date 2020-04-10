Falcao Galatasaray'da kalmak istiyor
Adı Katar ve Suudi Arabistan kulüpleriyle anılan Radamel Falcao, Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor.
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