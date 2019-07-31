Falcao adım adım Galatasaray'a
Sarı kırmızılı ekibin uzun süredir peşinde olduğu Radamel Falcao'nun transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni forvetini bulan Monaco, Falcao'yu serbest bırakacak...
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