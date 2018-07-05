Fabri: Tolga'dan öğreneceğim çok şey var
Beşiktaş'ın İspanyol eldiveni Fabri, siyah-beyazlıların Slovakya'da gerçekleştirdiği sezon öncesi kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Fabri'nin açıklamalarından satır başları:
"Çok sıkı çalışıyoruz. Kampların ilk günleri zor geçer. Yeni arkadaşlarımızla beraber uyum süreci geçiriyoruz. Onların takıma adapte olmaları için elimizden gelen yardımı yapıyoruz."
"Ersin Destanoğlu yetenekli bir oyuncu. Bizimle çalışıyor. Gelecekte iyi bir kaleci olabilir."
"Tolga çok yetenekli bir kaleci, ondan öğreneceğim çok şey var.''
"Dünya Kupası'nda favorim yok. Hak eden kazansın."
"Forvetler ne kadar iyi olursa o kadar çok puan toplarız."
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