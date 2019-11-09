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Fabri Beşiktaş'a geri dönmek istiyor!

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra gittiği Fulham'da aradığı ortamı bulamayan ve bu sezonun başında Mallorca'ya kiralanan Fabri, burada da forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Beşiktaş'ta 2016-2018 yılları arasında forma giyen ve 2016-17 sezonunda kazanılan şampiyonlukta büyük payı bulunan İspanyol kaleci, yeniden siyah beyazlı formayı giymeyi çok istediğini söyledi. Temmuz 2018'de 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fulham'a satılan Fabri, burada aradığını bulamamış ve takımın Premier Lig'den düşmesinin ardından İspanya'nın Mallorca takımına kiralanmştı.

MALLORCA'DA UMDUĞUNU BULAMADI

32 yaşındaki kalecinin Mallorca macerası da istediği gibi geçmedi. Sadece 1 maça çıkabilen Fabri, Beşiktaş'ın yeni yönetimine haber göndererek geri dönmeye hazır olduğunu bildirdi. Beşiktaş taraftarının en sevdiği futbolcular arasında yer alan Fabri hakkında son kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek. Fulham Kulübü'nün, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İspanyol ?le bekçisi için bonservis bedeli talep etmeyeceği belirtildi.

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09 Kasım 2019 , Cumartesi
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