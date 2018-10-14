Evren Turhan: Volkan büyük ihtimalle takıma döner
A Spor yorumcusu Evren Turhan, Galatasaray ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Turhan,"Volkan Demirel büyük ihtimalle takıma döner" yorumunu yaptı.
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